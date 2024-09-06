Zelenskiy'den Kursk'a Yönelik Stratejik Açıklama

Ukrayna'nın Kuzeyinde Stratejik Adımlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin kuzeyinde düzenlenen potansiyel bir Rus saldırısını engellemek amacıyla Kursk bölgesinde harekete geçtiklerini açıkladı.

Ambrosetti Forumunda Önemli Açıklamalar

Zelenskiy, İtalya’nın Cernobbio kasabasında gerçekleştirilen ve uluslararası gelişmelerin tartışıldığı Ambrosetti Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İHA ve Füze Saldırıları Tehdidi

Ukrayna halkının her gün, her gece sürekli bir İHA ve füze saldırısı tehdit altında yaşadığını belirten Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) daha fazla çocuğu öldürmek için yeni füzeler göndermeye devam ediyor. Biz de en iyi şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Aynı zamanda İran'dan gelen balistik füzelere karşı da hazırlıklıyız." dedi.

Putin ile Müzakere Olanağı

Zelenskiy, "Putin'in tek amacı bizi yok etmek. Böyle bir durumda diyalog kurmak mümkün mü? O, bir katil. Ukrayna'nın her türlü müzakereye güçlü bir konumda yaklaşması gerekiyor. Bu nedenle müttefiklerimizle, özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile bu çözüm yollarını görüşeceğim." şeklinde konuştu.

Uzun Menzilli Silahların Kullanımı

Uzun menzilli silahların Rusya topraklarına yönlendirilmesi konusunda çekinceler olduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Kremlin'e doğrudan saldırmak mı? Bunun yapılamaması üzücü. Bu silahlar 200-300 kilometre menzil kat ediyor, bu da Rusya'nın derinliklerine ulaşmak için kısa bir mesafe." ifadelerini kullandı.

İtalya’nın Destek Desteği

Ukrayna'nın savunma sistemlerine yönelik desteklerinden ötürü İtalya'ya teşekkür eden Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bu forumda bir görüşme yapacağını ve önemli hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.

Kursk'a Yönelik Saldırının Nedeni

Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırıya geçmiş olmak durumunu da açıklayan Zelenskiy, "Ukrayna, Kuzey'de olası bir Rus tehdidini engelleme amacıyla bu kararı aldı. Savaşı Rusya'nın içine taşıyarak Putin'in baskı hissetmesini ve barışı aramasını sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.