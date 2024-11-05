Zelenskiy'den Kursk'taki Kuzey Kore Askerleri Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askerinin mevcut olduğunu öne sürdü. Zelenskiy, bu iddiayı sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği bir paylaşımda dile getirdi.

Tampon Bölge Güvenliği

Görüşmelerinde, Rusya'nın Kursk bölgesinde bir tampon bölge oluşturduğunu ve bu bölgeyi korumak için Kuzey Kore askerlerinin orada bulunduğu konusunda uzmanlardan gelen istihbarat raporlarına sahip olduklarını belirtti. "Şu anda, Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askeri bulunuyor. Kuzey Kore güçlerinde bir artış görüyoruz, ancak maalesef ortaklarımızdan gelen yanıtta bir artış görmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore'nin Rolü

Kuzey Kore'nin bu sürece katılımının arka planında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'ye yapmış olduğu resmi ziyaret yer alıyor. Bu Haziran ayında gerçekleşen ziyaret esnasında, iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Son dönemde Amerikan ve NATO yetkilileri, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi ve bu askerlerin Ukrayna sınırına yakın olan Kursk bölgesine konuşlandırıldığına dair açıklamalarda bulunmuştu.