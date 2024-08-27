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Zelenskiy'den Önemli Açıklamalar: İlk Balistik Füze Testi Başarılı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ilk yerli balistik füze testinin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:47
Zelenskiy'den Önemli Açıklamalar: İlk Balistik Füze Testi Başarılı

Zelenskiy'nin Açıklamaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin ilk yerli balistik füze testinin başarılı bir şekilde sonuçlandığını ifade etti. Zelenskiy, "Askeri endüstriyel kompleksimizi bu konuda tebrik ediyorum" dedi.

Kiev'deki Basın Toplantısı

Kiev'de düzenlenen Ukrayna 2024 Bağımsızlık Forumu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik operasyonuna da değindi. "Bu operasyonun gerekliliği kamuoyuna tam olarak iletilmediği için başarılı olduğunu savunuyorum" dedi.

Kursk Operasyonu ve Barış Planı

Başkan, Kursk operasyonunun Harkiv bölgesine yönelik saldırıları durdurduğunu belirtti ve bu tür askeri faaliyetlerin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması aşamalarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, barış planı paketi hazırladığını ve Rusya'yı diplomatik yollarla savaşı sona erdirmeye zorlayacak bir strateji oluşturduğunu ifade etti.

F-16 Hava Araçlarının Rolü

Zelenskiy, Ukrayna'ya kısa süre önce teslim edilen F-16 savaş uçaklarının operasyonel başarılarını da değerlendirdi. "F-16'lar çok güzel sonuç verdi. Bu uçaklar, Rus ordusunun saldırılara karşı koymamıza yardımcı oluyor" dedi.

Nükleer Silah Tehditi Üzerine

Son olarak, Rusya'nın nükleer silahlarla korkutma amacını gündeme getiren Zelenskiy, bu konu hakkında, "Nükleer silah kullanımının tüm dünya tarafından desteklenmesi pek mümkün görünmüyor. Dünya bu duruma hızlı bir yanıt verecektir" şeklinde konuşarak, endişelerini dile getirdi.

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