Zelenskiy'den Trump'a Özür Mektubu Geldi!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'a gönderdiği mektupta özür diledi. Konuyla ilgili detaylar haberde.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:21
Zelenskiy'den Trump'a Özür Mektubu Geldi!

Zelenskiy, Trump'tan Özür Diledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Trump'a gönderdiği mektupta "özür dilediğini" açıkladı.

ABD-Ukrayna Görüşmeleri Umut Veriyor

Fox News kanalına yaptığı açıklamada Witkoff, Suudi Arabistan'daki yapılan ABD-Ukrayna görüşmeleri öncesi temkinli bir iyimserlik sergiledi. Witkoff, "Zelenskiy, Başkan'a bir mektup göndermiştir ve Oval Ofis'teki olay için özür dilemiştir. Bu önemli bir adım. Ekiplerimiz, Ukraynalılar ve bu konuyla ilgili Avrupalılar arasında birçok görüşme gerçekleştirilmiştir," dedi.

Trump: "Anlaşma Hızla Geliyor"

Geçtiğimiz salı günü Kongre'de yaptığı konuşmada Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu dile getirdi. Ancak Trump, mektupta "özür" ifadesinin geçmediğini belirterek, genel olarak mektuptan memnun kaldığını ve Ukrayna ile yakın zamanda bir anlaşma imzalayacaklarına inandığını ifade etti.

Tartışmanın Ardındaki Gelişmeler

Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışma, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede yaşanmıştı. Görüşmenin ardından planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi ve Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrıldı. Nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmaması gerekti. Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" öne sürdü, buna karşılık Zelenskiy özür dileyecek bir durum olmadığını ifade etti.

CIA'dan Açıklama

Buna ek olarak, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından Ukrayna'ya olan istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını doğruladı. Ancak bu durumun geçici olduğunun altını çizdi.

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