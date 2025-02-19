Zelenskiy'den Trump'a Sert Tepki: 'Dezenformasyon Balonunda Yaşıyor!'

Zelenskiy: Dezenformasyon İçinde Yaşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesi hakkında yaptığı "halkın bana desteği yüzde 4" açıklamasına sert tepki gösterdi. Zelenskiy, Trump'ın "Rusya'nın yarattığı dezenformasyon alanında yaşadığını" ifade etti.

Kiev'deki Basın Toplantısı

Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupalı liderlerle son günlerde yaptığı görüşmelere dikkat çekerek, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek konusunda güçlü mesajlar verdiğini aktardı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla görüşmenin yapılacağını da sözlerine ekledi.

Görüşmelerin, ABD'den gelen yardımların azalması durumunda Avrupa'nın Ukrayna’ya nasıl destek olabileceği üzerine odaklandığını belirten Zelenskiy, Avrupa müttefiklerine güvenmeleri gerektiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Dezenformasyon

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24 Şubat'taki 3. yıl dönümü için planlanan karma toplantılara da değinen Zelenskiy, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara’nın Ukrayna için güvenlik garantileri sağlayabileceği önerisini öne çıkardı.

Trump’ın Türkiye ile ilişkilendirdiği yüzde 4'lük onay oranına yanıt veren Zelenskiy, "Halkımın %58’i bana güveniyor" dedi ve bu rakamların Rusya tarafından yayıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

Yanlış Bilgilendirme Çemberi

Zelenskiy, Trump'ın etrafında bir yanlış bilgilendirme çemberi olduğunu ifade ederek, "Bunların hepsi endişe verici. Yaptıkları her şey, Ukrayna'nın zayıf olduğundan emin olmak için" dedi.

ABD'den Gelen Yardımın Gerçek Kaynağı

Trump yönetiminin, Ukrayna'ya en fazla yardımın ABD tarafından yapıldığı yönündeki açıklamalarını reddeden Zelenskiy, "gerçekte başka yerden geldiğini" savundu. ABD'ye yaptığı yardım ve destekten dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Güvenlik Garantileri ve Stratejik Kararlar

Zelenskiy, maden anlaşmaları ve güvenlik konularında açıklamalarda bulunarak, "Ciddi belgeler üzerinde çalışmaya hazırım. Güvenlik garantilerine ihtiyacımız var" dedi. Ayrıca, NATO ve Avrupa Birliği'nden beklediği destek hakkında da bilgi verdi.

Son olarak, Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'daki savaş durumunu yumuşatmaya çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, NATO'nun Ukrayna için en güçlü güvenlik garantisi olduğunu söyledi.