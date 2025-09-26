Zelenskiy: Donetsk'te Dobropilya yönünde 168,8 kilometrekare kontrol sağlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Dobropilya yönünde yürütülen harekâtta 168,8 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını açıkladı.

Toplantı ve cephe değerlendirmesi

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Denis Şmigal, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ordu yetkilileri ile bir araya geldiğini bildirdi.

Toplantıda cephedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüğünü belirtti. Operasyonun başlangıcından bu yana 168,8 kilometrekarelik alanın kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Hava sahası iddiası

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava sahasını korumak ve hava kuvvetlerini güçlendirmek için müttefiklerle çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Ordudan alınan bilgilere göre, ülkenin hava sahasına giren bazı insansız hava araçlarının muhtemelen Macar İHA'ları olduğu belirtildi.

Bu İHA'ların Ukrayna sınır bölgelerindeki endüstriyel potansiyel hakkında keşif yapıyor olabileceği ifade edildi.