Zelenskiy, Erdoğan'a Teşekkür Etti: Türkiye'nin Desteği Küresel Öneme Sahip

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Erdoğan ile Ortak Basın Toplantısında Konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye ile ilişkilerin seyrine dair övgü dolu sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Türkiye'de karşılaştığımız misafirperverlik ve iki ülke arasındaki müzakerelerdeki tam kapsamlı ve yapıcı yaklaşımından memnun olduğumu belirtmek istiyorum," dedi.

Türkiye'nin Önemi

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki tutumunu büyük bir takdirle karşıladığını ifade ederek, "İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Ukraynalı Esirlerin Durumu

Görüşmelerde Ukraynalı esirlerin durumu üzerine de temas edildiğine dikkat çeken Zelenskiy, "Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı," dedi. Ayrıca, Ukrayna'nın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'in de 3 sene boyunca esir tutulduğunu hatırlatarak, "Tüm Ukraynalı esirler evlerine dönsün. Aileleriyle birlikte Ukrayna'ya geri vermemiz gereken barış ve güvenlik içinde yaşasınlar," ifadelerini kullandı.

Savaşın Seyri Üzerine

Zelenskiy, Kiev olmadan Ukrayna'daki savaşı bitirme konularının tartışılamayacağına vurgu yaptı. Riyad'daki Rusya-ABD görüşmesinin kendileri için sürpriz olduğunu belirten Zelenskiy, bu bilgiyi medyadan öğrendiklerini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın sözleri, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin güçlendiğine ve iki ülkenin birbirlerine olan desteğinin önemine işaret ediyor.