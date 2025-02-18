Zelenskiy, Erdoğan ile Barış İhtimalini Görüştü: Adil Müzakerelerin Önemi Vurgulandı

Zelenskiy, Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında adil müzakerelerin önemini vurguladı ve Türkiye'nin müzakerelerin bir parçası olmasından dolayı minnettarlığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:33
Zelenskiy, Erdoğan ile Barış İhtimalini Görüştü: Adil Müzakerelerin Önemi Vurgulandı

Zelenskiy, Erdoğan ile Ortak Basın Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının güvenilir ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için adil müzakereler gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, bu müzakerelerde Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın varlığının önemli olduğunu söyleyerek, "Eğer müzakereler adil olursa, bu masada Ukrayna, ABD ve Avrupa yer alırsa, bu garantiler tüm bu ülkelerin katılımıyla geliştirilecektir. Tabi ki Türkiye de bu ülkeler arasında. Ben Sayın Erdoğan'a bu anlayış için minnettarım" diye konuştu.

Ukrayna-Türkiye İlişkileri ve Çocuk Projeleri

Zelenskiy, Ukrayna-Türkiye ilişkileri üzerinde de durarak yeni ikili anlaşmalar olduğunu ve savaş nedeniyle ebeveynlerini kaybeden Ukraynalı çocukların Türkiye'nin himayesinde bulunduğunu ifade etti. Bu konunun, eşi Olena Zelenska tarafından yürütülen önemli bir proje olduğunun altını çizen Zelenskiy, Emine Erdoğan'a da destekleri için teşekkür etti.

"Biz hem Türkiye ile hem de diğer ortaklarımızla, Orta Doğu'da ve Afrika'da milyonlarca insana karşı kullanılan açlık silahına karşı birlikte çalışıyoruz" diyen Zelenskiy, Suriye örneğini de vererek, orada barış ve istikrar için destek sunulması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Garantileri ve Savaşın Seçenekleri

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için adil şartlarda bir çözüm arayışı içinde olduklarını belirtirken, “Eğer Putin gerçekten bu savaşı bitirmek istiyorsa öncelikle bir esir değişimi yapılmalı” dedi. Güvenlik garantilerine ihtiyaç olduğunun altını çizen Zelenskiy, bu garantilerin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Zelenskiy, ABD ve Avrupalı ülkelerin Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunda daha güçlü destek vermelerini beklediklerini ama şu an bu desteği almadıklarını da sözlerine ekledi.

"Silahla cephede bu savaşta hiçbir taraf kazanamaz" ifadesini kullanan Zelenskiy, diplomatik bir geçişin gerekliliğini vurgulayarak, güçlü bir Ukrayna ordusu ve Avrupa-ABD ordularının burada konuşlandırılmasının önemine dikkat çekti.

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