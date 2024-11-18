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Zelenskiy: 'Füzeler Kendi Adına Konuşacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin uzun menzilli füzelerinin Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:59
Zelenskiy: 'Füzeler Kendi Adına Konuşacak'

Zelenskiy, Füzelerin Gücüne Dikkat Çekti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ülkesine tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı konusunda yaptığı açıklamada, "Eylemler sözle yapılmaz. Bu tür şeylerin ilanı olmaz. Füzeler kendi adına konuşacak." ifadesini kullandı.

Zafer Planı ve Füzelerin Rolü

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin kullanımına dair tartışmaların gündem olduğunu belirtti. Ukrayna'nın askeri gücünü artırmak amacıyla geliştirdikleri "Zafer Planı"nı ortaklarına sunduğunu ifade eden Zelenskiy, "Ana maddelerden biri ordumuz için uzun menzil kabiliyetidir" dedi.

Sumi Bölgesi'nde Trajik Saldırı

Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Askeri İdaresi, Rusya tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada, "Yerleşim bölgelerine yapılan saldırı sonucunda ne yazık ki 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, aralarında 11 çocuğun bulunduğu 84 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı çocuk, 11 kişi ise yoğun bakımda" denildi.

Açıklamada Yer Alan Detaylar

Saldırıda 14 aracın yandığı ve 6 apartmanın zarar gördüğü bilgisi de paylaşıldı. Rusya'nın bu saldırıda balistik füzeler kullandığı ileri sürülmekte ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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