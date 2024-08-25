Zelenskiy: İkinci Barış Zirvesi 'Küresel Güney'de Olabilir

Zelenskiy'den İkinci Barış Zirvesi Açıklaması

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili ikinci Ukrayna Barış Zirvesinin, 'Küresel Güney' ülkelerinde yapılmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Görüşmeler Devam Ediyor

Zelenskiy, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle iletişim kurduklarını belirtti. Ukrinform ajansının aktardığına göre, Başkan Zelenskiy, Hint gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye gibi ikinci zirve için görüşme yaptığımız ülkeler var," dedi.

Hindistan'ın Rolü

Hindistan'ın da zirveye ev sahipliği yapma potansiyeline sahip olduğunu belirten Zelenskiy, "Ancak, bu durum yalnızca Hindistan için değil, ikinci zirveye olumlu yaklaşan diğer ülkeler için de geçerlidir. Zirve bildirisine katılmamış bir ülkede Barış Zirvesi düzenleyemeyiz," diyerek açıklamalarını sürdürdü.

İlk Zirve Hakkında Bilgiler

İlk Ukrayna Barış Zirvesi, 16 Haziran'da İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşmiş, Rusya zirveye davet edilmemişti. 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katıldığı bu zirve, Bürgenstock Bildirisi ile sona ermişti. Bildiri, 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanmıştı. Zirveye çekimser kalarak katılan ülkeler arasında Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyordu.