Zelenskiy ile Erdoğan'a 'Karadeniz Tahıl Anlaşması' için randevulaştı!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor.. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'Karadeniz Tahıl Anlaşması' üzerine bir görüşme gerçekleştirecek olan Zelensky, yoğun diplomasi haftasını bu sayede İsatanbul'da sonlandırmış olacak.





Türkiye ve Birleşmiş Milletler, geçen yıl Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz ablukası üzerinden tahıl ihracatına izin veren bir anlaşmaya aracılık etti. Moskova, Rusya'nın kendileri tarafından yapılan ihracatı engellediğini ifade ederek defalarca anlaşmadan vazgeçeceklerini söyleyerek tehdit etti, ancak son dakika uzatmasıyla anlaşma halen geçerli. Mayıs ayı içerisinde alınan kararla sözleşmenin yenilenme tarihi 17 Temmuz..

"Rusya görüşmeyi yakından takip edecek"

Rusya'nın Erdoğan ile Zelenskiy arasından yapılacak olan toplantıyı yakından izleyeceği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dmitry S. Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Rusya'nın toplantının sonucunu yakından izleyeceğini söyledi. Peskov, Rusya'nın aslında Türkiye'yi önemli ortak şeklinde gördüğünü, bu kapsamda da Erdoğan ile ilişkisini "çok ciddiye aldığını" söyledi.