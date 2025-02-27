Zelenskiy, İrlanda Başbakanı Martin ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Ukrayna ve İrlanda Liderlerinden Önemli Görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu kritik görüşmenin detaylarını açıkladı.

Savaş ve Güvenlik Üzerine Görüşmeler

Zelenskiy, gerçekleştirilen toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yöntemler, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve Avrupa'nın güvenliği üzerine görüşmeler yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

Mayın Temizleme ve Gıda Programları

Görüşmede İrlanda'nın Ukrayna'daki mayın temizleme koalisyonuna katılımı ile ilgili konunun da ele alındığını kaydeden Zelenskiy, "Food from Ukraine" (Ukrayna'dan Gıda) Programı kapsamında İrlanda'nın nasıl katkı sağlayabileceği hakkında bilgi verdi.

İrlanda'ya Teşekkür

Zelenskiy, ülkesine sağladığı desteklerden dolayı İrlanda'ya şükranlarını sundu. Paylaşımlarda yer alan görüntülerde ise, Zelenskiy'nin ABD'ye gitmek üzere İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na gelirken Başbakan Martin tarafından karşılandığı dikkat çekti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İrlanda'nın Shannon Havalimanı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İrlanda'nın Shannon Havalimanı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.