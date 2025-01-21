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Zelenskiy, Kartalkaya Otel Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kartalkaya'daki otel yangınında ölenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:12
Zelenskiy, Kartalkaya Otel Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Taziye Mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı.

Yangından Sonra Duyurulan Mesaj

Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Dost Türkiye'deki bir kayak merkezinde çıkan yangında çok sayıda can kaybının yaşandığı korkunç trajediden dolayı derin üzüntü duyuyoruz" diyerek, ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Zelenskiy, mesajında "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve etkilenen herkese başsağlığı diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Ukrayna, bu zor zamanda Türk halkının acısını paylaşıyor" ifadelerine yer verdi.

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