Zelenskiy, Kellogg'a Birinci Derece Liyakat Nişanı Verdi — Kanada'dan 2 Milyar Dolar Destek

Zelenskiy, Kellogg'a Birinci Derece Liyakat Nişanı Verdi

Bağımsızlık Günü töreninde ABD ve Kanada temsilcileri hazır bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin 34. Bağımsızlık Günü etkinlikleri sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a birinci derece Liyakat Nişanı takdim etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisine göre Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen programa katıldı. Programa, Kellogg'un yanı sıra Kanada Başbakanı Mark Carney ve çeşitli ülkelerden temsilciler de katıldı.

Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasındaki ortaklığın geliştirilmesine ve Ukrayna'nın egemenliğinin desteklenmesine yaptığı katkılardan dolayı Kellogg'a teşekkür etti ve nişanı sundu.

Kanada'dan 2 milyar dolarlık yardım taahhüdü

Etkinlikte konuşan Carney, Kanada'nın Ukrayna ile her zaman dayanışma içinde olacağını vurguladı. Carney, Kanada'nın Ukrayna'ya sağlayacağı 2 milyar dolarlık yardım kapsamında sağlanacak desteğin detaylarına değindi.

Carney, bu desteğin mühimmat ve zırhlı araç tedariki, acil tıbbi yardım ve barınma desteği için kullanılacağını aktardı.