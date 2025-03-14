Zelenskiy: Kursk'taki Cephe Durumu Çok Ağır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Kursk Değerlendirmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki cephedeki durumun "çok ağır" olduğunu ifade etti. Kiev'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Kursk'taki Savaşın Ciddiyeti

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik Kursk bölgesinde devam eden karşı saldırılarına dikkat çekerek, “Belli ki Kursk'taki durum çok ağır.” dedi.

Ukrayna'nın Stratejik Hedefleri

Ukrayna ordusunun 2024'te bu bölgeye müdahale etme amacının, Sumi ve Harkiv bölgelerine yönelik Rus saldırılarını durdurmak olduğunu belirten Zelenskiy, hedeflerinin Rusya'nın bölgedeki birliklerini savunma amaçlı çekmek olduğunu aktardı.

Pokrovsk'taki İyileşme ve Ateşkes Önerisi

Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk yönündeki cephede durumun “iyileştiğini” ve Rusların bölgeyi yeniden işgal etme ihtimalinin zorlaştığını ifade etti. Ayrıca, ABD tarafından önerilen 30 günlük ateşkesin sağlanması halinde cephedeki durumu kontrol altına almanın mümkün olabileceğini savundu.

“Bana göre, ihlallerin takibinin bu adımlarla mümkün olduğunu düşünüyorum. İlk adım uydu, ikinci adım istihbarat. Amerika ve Ukrayna'nın ortak istihbaratı.” şeklinde konuştu.