Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerler İçin Çin'den Destek İstedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Çin'e Çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın cepheye gönderdiği Kuzey Koreli askerlerin ağır kayıplar verdiğini belirterek, Çin'in bu durumu önlemek için Pyongyang üzerinde baskı kurması gerektiğini ifade etti.

Toplantı ve Açıklamalar

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantıya dair X sosyal medya platformunda bir video paylaştı. Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki çatışmalara dahil olduğu bilgisini veren Zelenskiy, “Ağır kayıplar veriyorlar ve Rus ordusu ile Kuzey Koreli gözetmenlerinin, bu askerlerin hayatta kalmalarıyla ilgilenmedikleri açık.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Koreli Askerlerin Durumu

Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin güvenliklerinin hiçe sayılarak cepheye gönderildiğini belirtti. Ayrıca Rus tarafının bu askerlerin yakalanmaması için her türlü yola başvurduğuna dikkati çekerken, bazı Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna güçleri tarafından esir alındığını ancak ağır yaralı olduklarından kurtarılamadıklarını ifade etti.

Çin'in Rolü

Zelenskiy, Kuzey Kore halkının Avrupa'daki savaşlarda hayatlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurgulayarak, “Başta Çin olmak üzere Kuzey Kore'nin komşuları nüfuzunu kullanabilir. Çin, savaşın uzamaması gerektiği yönündeki söylemlerinde samimiyse, Pyongyang tarafına gerekli baskıyı kurmak için çaba göstermesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.