Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Varlığını Açıkladı

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine karşı savaşan Kuzey Koreli askerler olduğuna dair görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Zelenskiy'nin aktardığı bilgilere göre, dronlar tarafından kaydedilen videolarda, ormanlık bir alanda Kuzey Koreli askerlere benzeyen kişilerin yer aldığı görülmekte.

Rusya'nın Gizlilik Çabaları

Zelenskiy, Rus ordusunun Kuzey Koreli askerlerinin varlığını gizlemeye yönelik çeşitli çabaları bulunduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak, "Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizli tutmaya yönelik girişimler oldu. Eğitilirken yüzlerini bile göstermeleri yasaklandı. Rus ordusu onların varlığına ilişkin her türlü görüntülü kanıtı silmeye çalıştı." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanı, savaş sonrası Rusların, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yok etmeye çalıştığını da dile getirerek, "Bu durum, Rusya'da hâkim olan insani olan her şeye karşı bir aşağılamanın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Dron Saldırısı Görüntüleri Paylaşıldı

Ayrıca, Zelenskiy'nin sosyal medya hesaplarında Kuzey Kore askerlerine yönelik gerçekleştirilen bir dron saldırısının görüntüleri de paylaşıldı. Bu görüntülerde, dronun bir grup askere saldırdığı gözlemleniyor.

Çatışmada Çok Sayıda Kuzey Koreli Askerin Kaybı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Kursk bölgesi'ndeki 14-15 Aralık tarihli çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığına dair bilgiler sundu. Bu durum, savaşın büyüyen karmaşasını ve yalanları açığa çıkarma çabalarının artmasını gözler önüne seriyor.