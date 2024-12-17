DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,7 0,04%
ALTIN
2.971,36 0,26%
BITCOIN
3.755.832,63 -1,26%

Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin savaşta yer aldığına dair görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:01
Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Varlığını Açıkladı

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine karşı savaşan Kuzey Koreli askerler olduğuna dair görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Zelenskiy'nin aktardığı bilgilere göre, dronlar tarafından kaydedilen videolarda, ormanlık bir alanda Kuzey Koreli askerlere benzeyen kişilerin yer aldığı görülmekte.

Rusya'nın Gizlilik Çabaları

Zelenskiy, Rus ordusunun Kuzey Koreli askerlerinin varlığını gizlemeye yönelik çeşitli çabaları bulunduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak, "Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizli tutmaya yönelik girişimler oldu. Eğitilirken yüzlerini bile göstermeleri yasaklandı. Rus ordusu onların varlığına ilişkin her türlü görüntülü kanıtı silmeye çalıştı." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanı, savaş sonrası Rusların, ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yok etmeye çalıştığını da dile getirerek, "Bu durum, Rusya'da hâkim olan insani olan her şeye karşı bir aşağılamanın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Dron Saldırısı Görüntüleri Paylaşıldı

Ayrıca, Zelenskiy'nin sosyal medya hesaplarında Kuzey Kore askerlerine yönelik gerçekleştirilen bir dron saldırısının görüntüleri de paylaşıldı. Bu görüntülerde, dronun bir grup askere saldırdığı gözlemleniyor.

Çatışmada Çok Sayıda Kuzey Koreli Askerin Kaybı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın Kursk bölgesi'ndeki 14-15 Aralık tarihli çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığına dair bilgiler sundu. Bu durum, savaşın büyüyen karmaşasını ve yalanları açığa çıkarma çabalarının artmasını gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
AYM, 10 Siyasi Partinin 2020 Hesaplarını Onayladı
4
Artvin'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Meksika'da Yüzden Fazla Polis Gözaltına Alındı: Yetki Kötüye Kullanımı İddiaları
6
Nevşehir'de Jandarmayla Yaşlı Sürücü Arasındaki Gülümseten Diyalog
7
Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!