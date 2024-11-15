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Zelenskiy: Minsk-3 Olmayacak, Gerçek Barışa İhtiyacımız Var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile Scholz'un telefon görüşmesini değerlendirerek gerçek barışın gerekli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:29
Zelenskiy: Minsk-3 Olmayacak, Gerçek Barışa İhtiyacımız Var

Zelenskiy, Putin ile Scholz'un Görüşmesini Değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında gerçekleşen telefon görüşmesini ele aldı. Zelenskiy, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, gerçek barışa duydukları ihtiyacı bir kez daha belirtti.

Görüşmelerin Ardından

Zelenskiy, gecenin geç saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair son gelişmeleri değerlendirdi. Scholz'un Putin ile görüşeceğini bildiğini vurgulayan Zelenskiy, “Şansölye Scholz, bana Putin'i arayacağını söylemişti. Bana göre Olaf'ın araması bir Pandora'nın kutusudur. Şimdi başka konuşmalar, başka çağrılar olabilir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası İzolasyon

Rusya’nın, Ukrayna'daki savaş sebebiyle dünya ülkelerinden izole olduğunu belirten Zelenskiy, Putin’in bu durumu düzeltmek için dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Söz konusu görüşmelerin, sonuçsuz müzakerelere yol açtığını savunan Zelenskiy, bunu “önceki yıllarda yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının savaşa yol açtığını” belirterek destekledi.

Gerçek Barış ve İç Sürdürülebilirlik Planı

Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sonlandırılması için yapılması gerekenleri bildiklerini vurgulayarak, “Artık tüm bu zorlukları biliyorum. Nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Uyarmak istiyoruz, Minsk-3 olmayacak. Gerçek barışa ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna için bir İç Sürdürülebilirlik Planı hazırlamaya başladıklarını da açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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