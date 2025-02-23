Zelenskiy, NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Çarpıcı Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barışın sağlanması adına gerekirse görevden ayrılabileceğini açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında ABD ve NATO ile ilgili önemli mesajlar veren Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği için istifa etmeye açık olduğunu belirtti.

Barış Görüşmelerine Dâhil Olacak Ülkeler

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerinin yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmaması gerektiğini, ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin de yer alması gerektiğini vurguladı. Kiev'de yarın yapılacak zirvede 13 ortağın yüz yüze, 24 ortağın ise çevrim içi olarak katılacağını ifade etti.

ABD Yardımları ve Borç Tartışmaları

Zelenskiy, ABD tarafından verilen yardım miktarını açıklarken, "Ukrayna, 350 milyar dolar değil, yalnızca 100 milyar dolar yardım almıştır." dedi. Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde tartışılan borçların varlığına itiraz ederek, "Hibe bir borç değildir, biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz." sözlerini kullandı.

Güvenlik Garantileri ve Gelecek Tasarımı

Zelenskiy, hem ABD hem de Ukrayna halkı için kazançlı bir anlaşmanın imzalanması gerektiğini söylerken, güvenlik garantilerinin yalnızca sözlerden ibaret kalmaması ve belgelerde açıkça yer alması gerektiğini vurguladı. "Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var." dedi.