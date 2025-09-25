Zelenskiy New York'ta Macron ve Rutte ile Bir Araya Geldi

Zelenskiy, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ayrı ayrı görüştü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:55
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüğünü Telegram hesabından duyurdu.

Görüşmede Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programının faaliyetleri ve bunun daha da geliştirilmesi ele alındı. Zelenskiy, programın kuruluşundan iki ay sonra kapsamının 2,1 milyar dolara ulaştığını ve programa katkı sağlayan ülke ile katılımcı sayısının artırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bölgesel güvenlik konusunun da gündeme geldiğini belirten Zelenskiy, görüşmede "İttifak üyesi ülkelerin hava sahasını ihlal etmeleri bir hata değil Rusya'nın hedefli eylemleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy - Macron Görüşmesi

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Rus savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahalarında tespit edilmesi ile Ukrayna'nın güvenliği konularını ele aldı.

Zelenskiy, Macron ile görüşmesinde "Hızlı tepki vermemiz ve harekete geçmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması talebinin de görüşmede yer aldığını bildirdi.

