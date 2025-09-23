Zelenskiy New York'ta Trump'ın Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Kabul Etti

Zelenskiy, BM 80. Genel Kurulu için New York'ta Kellogg ile görüştü; cephe, Donetsk karşı saldırısı, silah işbirliği ve IMF görüşmesi masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:36
BM 80. Genel Kurulu kapsamında yapılan görüşmede cephe gelişmeleri ve uluslararası işbirliği ele alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Zelenskiy, görüşmeye ilişkin açıklamayı Telegram hesabından duyurdu. Yapılan görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki cephe gelişmeleri konuşuldu; Zelenskiy, Donetsk bölgesinde yürütülen karşı saldırının Pokrovsk ve Dopropilya şehirleri yönündeki ilerleyişi hakkında Kellogg'a bilgi verdiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca ABD ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, silah satışı ve insansız hava araçlarının ortak üretilmesi gibi stratejik konuların ele alındığı bildirildi.

Zelenskiy, aynı kaynakta New York'ta Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir görüşme gerçekleştirdiğini de paylaştı. Bu görüşmede dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılması konusu gündeme geldi ve Zelenskiy, "Ukrayna hükümeti ile IMF arasında daha yakın bir işbirliği konusunda mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

