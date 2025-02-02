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Zelenskiy: Olası ABD-Rusya Görüşmesinde Ukrayna'nın Olmaması Tehlikeli

Zelenskiy, olası Rusya-ABD görüşmesinde Ukrayna'nın yer almaması durumunun tehlikeli olacağını vurguladı ve daha fazla diyalog gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:43
Zelenskiy: Olası ABD-Rusya Görüşmesinde Ukrayna'nın Olmaması Tehlikeli

Ukrayna'nın Vurgusu: Tehlikeli Bir Durum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olası Rusya-ABD görüşmesinde Ukrayna'nın bulunmamasının "çok tehlikeli" olacağını ifade etti. Zelenskiy, Kiev ile Washington'un ateşkes planı üzerine daha fazla görüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya İle Müzakere sorunları

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerini Associated Press ile paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes müzakerelerine katılma konusunda "herhangi bir taviz hakkında" konuşmak istemediğini belirtti. Moskova'nın mevcut durumdan dolayı müzakereleri kaybetmek istemediğini de vurguladı.

Trump'ın Rolü ve Dış Politika

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "masaya getirebileceğini" ifade ederek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve Ukrayna ordusuna desteklerin sürdürülmesi gerektiğini öne sürdü.

Trump'ın, ABD ile Rus yetkililerinin iletişimde olduğu yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Zelenskiy, "Ukrayna hakkında, biz olmadan konuşmaları herkes için tehlikelidir." dedi.

Birlikte Çalışma İhtiyacı

Zelenskiy, Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin önemine dikkat çekerek, bu görüşmenin Avrupa'daki yetkililer tarafından da istendiğini aktardı. Görüşmenin ardından Ruslarla bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini belirten Zelenskiy, söz konusu süreçte ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nden yetkililerin de yer almasını talep etti.

NATO ve Savunma İşbirliği

Ülkesinin NATO'ya üyelik isteği ve bunun faydaları üzerine konuşan Zelenskiy, Fransa'nın Avrupa güçlerinin Ukrain'e yerleştirilmesi önerisinin şekillendiğini, fakat bu güçlerin işlevi ile ilgili hâlâ birçok sorunun bulunduğunu ifade etti.

Rubio'ya Ç çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'nın savaş nedeniyle ilerlemekte geriye gittiği yönündeki sözlerine cevap veren Zelenskiy, Rubio'yu ülkesini ziyaret etmeye ve "Rusların ne yaptığını görmeye" davet etti.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Putin ile konuşacağını ve Rusya-Ukrayna Savaşı için "önemli" adımlar atacağını belirtmişti. Trump, yönetiminin savaşı sona erdirmek istediğine dikkati çekerek, "Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." ifadelerini kullandı.

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