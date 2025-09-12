Zelenskiy, Polonya, İngiltere ve Danimarka Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

Zelenskiy, Sikorski, Cooper ve Rasmussen ile destek, ortak savunma, AB yaptırımları ve İngiltere'nin 142 milyon sterlin yardımını görüştü.

Kiev'de güvenlik, savunma işbirliği ve yaptırımlar masaya yatırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan üç ülkenin dışişleri bakanını kabul etti. Kabul edilenler arasında Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen yer aldı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, görüşmeleri ayrı ayrı gerçekleştirdiğini belirtti. Çalışma ofisindeki ilk görüşmesinde Danimarkalı Bakan Rasmussen ile bir araya geldiğini ve Danimarka'nın Ukrayna'ya verdiği desteği ile ortak silah üretme konularını ele aldıklarını aktardı.

Toplantıda ayrıca Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik baskısının ve yaptırımların önemine dikkat çekildi. Zelenskiy, toplantıda şu ifadeyi kullandı: "AB'nin 19. yaptırım paketinin en kısa sürede kabul edilmesini bekliyoruz."

Daha sonra Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ile görüşen Zelenskiy, son dönemde Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girişini görüştüklerini bildirdi. Bu çerçevede iki ülke arasında ortak hava savunma sistemi kurulması konusunda hazır olduklarını vurguladı: "Deneyimlerimizi paylaşmaya, Polonya ordusunun eğitimine yardımcı olmaya ve birlikte bir savunma sistemi kurmaya hazırız."

Akşam saatlerinde kabul ettiği İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile ilk ziyaretinin önemine değinen Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında kurulan Gönüllüler Koalisyonu faaliyetlerinin ele alındığını kaydetti.

Zelenskiy, İngiltere'nin Ukrayna için ayırdığı 142 milyon sterlin tutarındaki yardımdan dolayı hükümete teşekkür etti ve İngiltere'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına atıfta bulunarak, "Rus savaş makinesinin nihayet durması için bu baskıyı artırmaya devam etmek önemli." ifadelerini kullandı.

