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Zelenskiy: Putin ile Görüşeceğim Ama Önce Ortak Plan Hazırlanmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaş sona erdirme planı oluşturulmadan Putin ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:06
Zelenskiy: Putin ile Görüşeceğim Ama Önce Ortak Plan Hazırlanmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Kritik Açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme amacıyla ABD ve Avrupa ile ortak bir plan üzerinde çalışılmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini ifade etti.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Öne Çıkan Notlar

Zelenskiy, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlenen güvenlik panelinde yaptığı açıklamalarda, muhtemel müzakerelere dair değerlendirmelerde bulundu. Müzakereler konusunda Putin'e güvenmediğini belirten Zelenskiy, bu tür görüşmelerin yapılması durumunda Ukrayna'nın Batılı müttefikleriyle birlikte ortak bir çözüm geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, daha önce esir takası konusunu görüşmek üzere Rusya ile masaya oturduğunu ancak Rusya'nın bu süreçte verdikleri sözü tutmadığını belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Trump'ın kendisiyle istediği zaman iletişim kurabilmesi için cep telefonunu paylaştığını ifade etti.

Görüşmeler İçin Öncelikli Adım: Ortak Çözüm Planı

Savaşın sona ermesi için ilk adım olarak ABD ve Avrupa ile bir çözüm planı üzerinde çalışılması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ancak ancak bu şartla Putin ile masaya otururum. Sadece Putin ile değil, başka bir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim," şeklinde konuştu.

Zelenskiy, bu süreçte arabuluculuktan çok, ABD'nin Ukrayna'nın yanında yer almasının önemli olduğunu dile getirdi. Henüz bir barış planı üzerinde konuşmadıkları için bu planın Münih'te imzalanmayacağını aktaran Zelenskiy, öncelikle bu konuyu Trump ile ele almaları gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın Maden Zenginlikleri ve Çernobil Değerlendirmesi

Ukrayna'daki maden zenginlikleri ile işbirliği yapmak amacıyla ABD ile başlatılan görüşmelere de değinen Zelenskiy, hedeflerinin bu kaynakları Rusya ve onunla işbirliği yapan kişilerden korumak olduğunu açıkladı. Ayrıca, Çernobil Nükleer Santrali'ne insansız hava aracının isabet etmesini değerlendirirken, Rusya'nın santrale yönelik saldırı düzenlediğini ve böylelikle MSC 2025'e bir mesaj iletmek istediğini savundu.

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