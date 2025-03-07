Zelenskiy: Rus Ordusu Enerji Altyapımıza Yeniden Saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun enerji altyapısına yönelik hava saldırılarını duyurdu. Harkiv'de 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:31
Zelenskiy: Rus Ordusu Enerji Altyapımıza Yeniden Saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy, X hesabında yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirterek, "Rus ordusu dün gece enerji altyapımıza tekrar yoğun bir saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri, söz konusu saldırıda Rusların 70'e yakın füze ve yaklaşık 200 insansız hava aracı (İHA) kullandığını kaydetti. Saldırıların hedefinin Ukrayna'nın enerji altyapısı olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, saldırıların Odessa, Çernigiv, Poltava ve Ternopil bölgelerine gerçekleştirildiğini aktarırken, Harkiv kentinde ise sivil altyapılara yönelik saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Rus füzelerini önlemek için F-16 ve Fransa'nın geçtiğimiz ay Ukrayna'ya verdiği Mirage 2000 savaş uçaklarının görevde bulunduğunu belirten Zelenskiy, "Özellikle Mirage'ler Rus seyir füzelerini başarıyla engelledi." dedi.

Zelenskiy, savaşın tek sebebinin Rusya olduğuna dikkat çekerek, barışın sağlanması için bu ülkenin havada ve denizde füze saldırılarını durdurmaya zorlanması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın barışa giden yolu takip etmeye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barış için çaba sarf ediyor. Amaç, Rusya'yı savaşı durdurmaya zorlamak." açıklamasında bulundu.

- Harkiv'de 8 kişi yaralandı

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji ve doğal gaz altyapısına yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti. Galuşçenko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da halkı elektriksiz ve ısıtmasız bırakmak olduğunu ifade etti.

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına füze saldırısı düzenlediğini aktardı. Terekhov, mevcut veriler doğrultusunda, 8 kişinin saldırı sonucu yaralandığını kaydetti.

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