Zelenskiy: Rus Saldırılarında Zaporijya'da 1 Ölü, Düzinelerce Yaralı

Zelenskiy, Rus saldırılarında Zaporijya'da 1 kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin yaralandığını, saldırılarda yaklaşık 540 İHA, 8 balistik füze ve 37 füze kullanıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:40
Zelenskiy: Rus Saldırılarında Zaporijya'da 1 Ölü, Düzinelerce Yaralı

Zelenskiy: Rus Saldırılarında Zaporijya'da 1 Ölü, Düzinelerce Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu Zaporijya kentinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve düzinelerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıların ayrıntıları

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya karşı yaklaşık 540 insansız hava aracı (İHA), 8 balistik füze ve 37 farklı türde füze kullandığını belirtti.

Zelenskiy, saldırılarda Zaporijya'da bir 5 katlı apartmanın hedef alındığını, saldırıda şu ana kadar 1 kişinin öldüğünün doğrulandığını ve aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin yaralandığını kaydetti.

Ayrıca saldırılardan etkilenen bölgeler arasında Volın, Dnipro, Donetsk, Jitomir, İvano-Frankivsk, Kiev, Rivne, Sumı, Harkiv, Hmelnıtski, Çerkası, Çernivtsi ve Çernihiv bulunduğunu vurguladı. Zelenskiy, bu bölgelerde çok sayıda yangın çıktığını ve özellikle sivil altyapı, evler ile iş yerlerinin zarar gördüğünü bildirdi.

Genelkurmay verileri ve savunma

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada Rusya'nın gece boyunca İHA, hava, kara ve deniz füzeleri kullanarak saldırı düzenlediğini belirtti. Açıklamada 537 Şahed tipi ve farklı tiplerde İHA kullanıldığı, ayrıca Rus ordusunun 8 İskender-M balistik füze ve 37 seyir füzesi fırlattığı aktarıldı.

Genelkurmay, hava saldırılarının Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirerek ilk verilere göre savunma sistemlerinin 548 hava unsurunu imha ettiğini kaydetti.

Zelenskiy'den yaptırım çağrısı

Zelenskiy, diplomasinin önünü açmanın yolunun Rus ordusunu finanse edenlere karşı sert önlemler alınmasından geçtiğini belirterek, Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörlerine yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Savaşın sadece siyasi açıklamalarla sona ermeyeceğini savunan Zelenskiy, uluslararası toplumun Rusya'ya karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

