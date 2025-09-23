Zelenskiy: Rusya'dan 1625 Ukraynalı çocuk geri getirildi

New York — BM 80. Genel Kurulu kapsamında uluslararası koalisyon toplantısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta düzenlenen Ukraynalı Çocukların Geri Dönüşü İçin Uluslararası Koalisyon Toplantısının açılışında, bugüne kadar Rusya tarafından zorla götürülen 1625 Ukraynalı çocuğun ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney ile başkanlık ettiği ve yaklaşık 30 ülke heyetinin katıldığı programda, savaş nedeniyle Ukrayna'dan Rusya'ya "binlerce Ukraynalı çocuğun zorla götürüldüğünü" ifade etti.

Zelenskiy, "Binlerce çocuğumuz Rusya'nın çifte suçunun kurbanı oldu. Rusya önce onları kaçırıp sınır dışı etti, şimdi ise kültürlerini, karakterlerini, aileleriyle bağlarını ve kimliklerini, içlerindeki her şeyi çalmaya çalışıyor." diye konuştu.

Bu konudan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putine yönelik tutuklama kararı çıkardığını söyleyen Zelenskiy, "Bu önemlidir, bu affedilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, çocukların ülkelerine geri getirilmesi için daha önce oluşturulan Bring Kids Back UA (Çocukları Ukrayna'ya Geri Getir) adlı program sayesinde 1625 Ukraynalı çocuğun geri getirildiğini belirtti.

Zelenskiy konuşmasında, "Her dönüş bir başarıdır, kurtarılmış bir çocuk demektir. Ama aynı zamanda bir zorluktur, çünkü çocuğun yeniden topluma kazandırılması ve yaşadığı travmadan korunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen görüşmeler sırasında Rus tarafına 339 Ukraynalı çocuğun listesini ilettiklerini aktaran Zelenskiy, bu konuda Rusya'dan henüz bir dönüş olmadığını dile getirdi.

Zelenskiy, çocukların başka bir ülkeye zorla götürülmesinin suç olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl, çocukların kaçırılmasını ve sınır dışı edilmesini kınayan bir karar tasarısı (BM'ye) sunacağız." şeklinde konuştu.

Geri getirme süreciyle ilgili benzer bir zirvenin daha sonra Brüksel'de yapılacağını belirten Zelenskiy, "Lütfen, bu koalisyon toplantısının çocuklarımızı bulma, geri getirme ve yeniden topluma kazandırma girişimlerine destek sağlanmakla sonuçlanmasını sağlayalım." dedi.

Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ise burada yaptığı konuşmada, her bir çocuğun Ukrayna'ya geri getirilmesi için aylar boyunca çalıştıklarını ve bu hızla devam edildiği sürece tüm çocukların ülkelerine dönebilmeleri için 50 yıla ihtiyaç duyulacağını kaydetti.