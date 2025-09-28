Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırılarında 4 Ölü, 40 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülke genelinde düzenlediği yoğun hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü ve en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırının kapsamı ve kullanılan silahlar

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun saldırıda 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) kullandığını belirtti. 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü' ifadelerini kullandı.

Hedef alınan bölgeler ve can kayıpları

Zelenskiy, saldırılarda özellikle Kiev, Zaporijya, Sumi, Mikolayiv, Çenigiv ve Khmelnitski bölgelerinin hedef alındığını aktardı. Başkentteki bombardıman sonucu Kardiyoloji Enstitüsü binasının hasar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy ayrıca Kiev'de hayatını kaybedenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere dört kişinin olduğunu kaydetti.

Diplomasi çağrısı ve uluslararası bağlam

Mesajında, bu saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini ve bunun amacının Rusya'yı savaşı sona erdirmek için diplomasi yapmaya 'zorlamak' olduğunu belirtti.

Zelenskiy, saldırının Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu haftasında gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, 'Moskova savaşmaya ve öldürmeye devam etmek istiyor ve dünyadan en sert baskıyı hak ediyor' değerlendirmesinde bulundu.