Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırılarında 4 Ölü, 40 Yaralı

Zelenskiy, Rus ordusunun 12 saati aşan hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, en az 40 kişinin yaralandığını ve birçok bölgenin hedef alındığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:23
Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırılarında 4 Ölü, 40 Yaralı

Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırılarında 4 Ölü, 40 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülke genelinde düzenlediği yoğun hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü ve en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırının kapsamı ve kullanılan silahlar

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun saldırıda 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) kullandığını belirtti. 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü' ifadelerini kullandı.

Hedef alınan bölgeler ve can kayıpları

Zelenskiy, saldırılarda özellikle Kiev, Zaporijya, Sumi, Mikolayiv, Çenigiv ve Khmelnitski bölgelerinin hedef alındığını aktardı. Başkentteki bombardıman sonucu Kardiyoloji Enstitüsü binasının hasar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy ayrıca Kiev'de hayatını kaybedenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere dört kişinin olduğunu kaydetti.

Diplomasi çağrısı ve uluslararası bağlam

Mesajında, bu saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini ve bunun amacının Rusya'yı savaşı sona erdirmek için diplomasi yapmaya 'zorlamak' olduğunu belirtti.

Zelenskiy, saldırının Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu haftasında gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, 'Moskova savaşmaya ve öldürmeye devam etmek istiyor ve dünyadan en sert baskıyı hak ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’e Tıp Fakültesi Kuruldu: BEÜ Bölgeye Yeni Sağlık Merkezi Kazandırıyor
2
Niğde'de tüpten sızan gaz: Anne Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz hayatını kaybetti
3
Güncelleme: İsrail’in Gazze Saldırılarında En Az 30 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Trabzon'da "Özgür Filistin İçin Hareket Et" Etkinliği — "Kudüs'e Gönül Köprüsü"
5
Hamas: Doha Suikastı Sonrası Gazze Ateşkes Müzakereleri Durdu
6
İsrail'in Gazze Saldırısında 48 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Mısır'dan Gazze Ateşkesi İçin Yoğun Çaba Çağrısı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı