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Zelenskiy: Rusya'nın Kontrolüne İzin Vermeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülke üzerinde kontrol sağlamasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:10
Zelenskiy: Rusya'nın Kontrolüne İzin Vermeyeceğiz

Rusya'ya Karşı Sert Mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ve "işbirlikçilerine" karşı sert bir duruş sergileyerek, Ukrayna üzerinde kontrol sağlamalarına asla izin vermeyeceklerini duyurdu.

ABD Hazine Bakanı ile Önemli Görüşme

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de çalışma ofisinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldiğini belirtti. Bessent’in Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştiren ilk bakan olduğunu ifade eden Zelenskiy, bu buluşmanın önemine dikkat çekti.

Güvenlik Ortaklığı Vurgusu

Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenliğini öncelikli hedef olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Güvenlik önemlidir. Moskova ve işbirlikçilerinin Ukrayna üzerinde kontrol sağlamasına izin veremeyiz ve bu, özgür dünyadaki herkesin birlikte çalışması gerektiği anlamına geliyor," dedi.

Münih Güvenlik Konferansı Beklentileri

Başkan Zelenskiy, iki ülke arasındaki işbirliklerini derinleştirmeye yönelik ABD'nin görüşlerini dinlediğini aktararak, "Münih Güvenlik Konferansı'nda ilerleme kaydedileceğini umuyoruz," ifadesinde bulundu.

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