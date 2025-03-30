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Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırılarına Devam Ediyor

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya 1310 güdümlü bomba ve 1000'den fazla İHA ile saldırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:45
Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırılarına Devam Ediyor

Zelenskiy, Hava Saldırılarını Kınadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarının boyutunu gözler önüne serdi. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 9 füze ile Ukrayna'ya saldırdığını bildirdi.

Harkiv'deki Saldırı

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece Harkiv'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını belirtti. Bu saldırılar, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Devlet Başkanı, müttefik ülkelere saldırılara ilişkin bilgilendirme yaptıklarını ve beklenen tepkileri ifade etti. Zelenskiy, Rusya'nın savaşın süresini uzatarak uluslararası barışı tehdit ettiğini savundu.

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