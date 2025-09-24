Zelenskiy: Rusya'ya Kazakistan'da Liderler Düzeyinde Görüşme Önerdik

BM 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Zelenskiy, liderler arası görüşmenin savaşın sonlanması için şart olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek amacıyla Rusya tarafına Kazakistan'da bir görüşme önerdiklerini açıkladı.

Zelenskiy bu açıklamayı, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunduğu sırada ABD merkezli Fox News kanalına verdiği röportajda yaptı.

Ukrayna lideri, savaşın sona erdirilmesi için liderler düzeyinde bir görüşme yapılması gerektiğini tekrar etti ve Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Emmanuel Macron ve bazı Avrupalı liderlerin Ukrayna-Rusya görüşmesi çağrılarını hatırlatarak, Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da veya Avrupa'da; örneğin Avusturya veya İsviçre gibi tarafsız ülkelerde de toplantı önerdiklerini söyledi.