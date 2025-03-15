Zelenskiy: Rusya'ya Yaptırımlar Artırılmalı

Zelenskiy, Barış İçin Yaptırımların Artırılmasını İstedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla gerekli kararlı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Toplantı Üzerine Açıklamalar

Zelenskiy, İngiltere ev sahipliğinde düzenlenen dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Savaşın sona erdirilmesine yönelik en azından ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor. Buna yaptırımlar da dahildir," ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Yalanları ve Ateşkes Süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, Kursk bölgesinde yalan söylediğini belirten Zelenskiy, "Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri personelinin kuşatılması söz konusu değil," diyerek durumun gerçeğini aktardı.

Zelenskiy, Moskova’da ABD ve Rus yetkilileri arasında gerçekleşen ateşkes toplantısında tam olarak ne konuşulduğunu bilmediğini, ancak Rusya'nın süreci uzatarak Ukrayna’yı zora sokmak istediğini ifade etti.

Avrupa Güvenliği İçin Acil Adımlar

Ayrıca, Avrupa silahlı kuvvetlerinin oluşturulması gerektiğini yineleyen Zelenskiy, Putin’in Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına karar verme hakkına sahip olmadığını belirtti. Ukrayna ve tüm Avrupa'nın savunma imkanlarını güçlendirmesinin ise önümüzdeki 3 yıl içinde mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.