Zelenskiy: Rusya'ya Yaptırımlar Artırılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış için Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:51
Zelenskiy: Rusya'ya Yaptırımlar Artırılmalı

Zelenskiy, Barış İçin Yaptırımların Artırılmasını İstedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla gerekli kararlı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Toplantı Üzerine Açıklamalar

Zelenskiy, İngiltere ev sahipliğinde düzenlenen dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Savaşın sona erdirilmesine yönelik en azından ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor. Buna yaptırımlar da dahildir," ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Yalanları ve Ateşkes Süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, Kursk bölgesinde yalan söylediğini belirten Zelenskiy, "Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri personelinin kuşatılması söz konusu değil," diyerek durumun gerçeğini aktardı.

Zelenskiy, Moskova’da ABD ve Rus yetkilileri arasında gerçekleşen ateşkes toplantısında tam olarak ne konuşulduğunu bilmediğini, ancak Rusya'nın süreci uzatarak Ukrayna’yı zora sokmak istediğini ifade etti.

Avrupa Güvenliği İçin Acil Adımlar

Ayrıca, Avrupa silahlı kuvvetlerinin oluşturulması gerektiğini yineleyen Zelenskiy, Putin’in Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasına karar verme hakkına sahip olmadığını belirtti. Ukrayna ve tüm Avrupa'nın savunma imkanlarını güçlendirmesinin ise önümüzdeki 3 yıl içinde mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı! Başvurular Başladı
2
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Koruyucu Ailelerle İftarda Buluştu
3
Deniz Feneri Derneği'nden Antalya'da Anlamlı İftar Programı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geliyoruz
5
Ankara'da Sudanlılar İftar Sofrasında Buluştu
6
İzmir'de Alkollü Sürücü Tutuklandı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı