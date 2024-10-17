DOLAR
34,15 0,03%
EURO
37,07 0,22%
ALTIN
2.944,37 -0,31%
BITCOIN
2.288.422,52 1%

Zelenskiy's Victory Plan Presented to EU Leaders: NATO Membership as a Strategic Priority

Zelenskiy emphasizes NATO membership and international support during his presentation of the 'Victory Plan' at the EU summit.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:11
Zelenskiy's Victory Plan Presented to EU Leaders: NATO Membership as a Strategic Priority

Zelenskiy’den Avrupa Birliği’ne 'Zafer Planı'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, savaşın sona ermesine yönelik hazırladığı 'Zafer Planı'nı sunarak, ülkesinin NATO'ya katılımı için uluslararası destek talep etti.

NATO Üyeliğinin Önemi

Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyerek, Ukrayna için güçlü bir jeopolitik destekle birlikte silahların da önemli olduğunu vurguladı. Başbakan, NATO'nun ülkesine davet göndererek önemli bir 'sinyal' vermesini istedi.

Ukrayna'nın İhtiyaçları

Ukrayna lideri, "NATO'ya üyelik umudu, ihtiyaç duyduğumuz silahlar kadar değerlidir. Bu sinyali alırsak yalnız olmadığımızı hissedeceğiz" ifadesini kullandı. Zelenskiy, diyaloğun sadece bir istek değil, eylemlerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

NATO veya Nükleer Silahlar

Zelenskiy, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Ukrayna’nın geleceğini korumak için nükleer silahlara sahip olma ya da NATO gibi büyük bir güvenlik anlaşmasının parçası olma seçeneklerinden NATO’yu tercih ettiklerini belirtti.

Kuzey Kore Askerleri Hakkında İddia

Görüşmeler sırasında Zelenskiy, Kuzey Kore’den gelen yaklaşık 10 bin askerin Rusya'ya destek olmak amacıyla eğitim aldığını ve bu askerlerin Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerine konuşlandırıldığını öne sürdü.

Toplantıda liderlerin çoğu tarafından desteklenmesi beklenen 'Zafer Planı', uluslararası güvenlik iş birliğinin pekiştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Baza Kapağının Düştüğü Kadın Hayatını Kaybetti
2
Sivas'ta Depremler Sonrası Vali Şimşek'ten Açıklama
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesinde Deprem Bölgesine Ayrılan Kaynağı Açıkladı
4
Şaban Yılmaz'a İleriye Dönük Veda Yemeği Düzenlendi
5
Zelenskiy's Victory Plan Presented to EU Leaders: NATO Membership as a Strategic Priority
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Kanunu Açıklaması
7
Çin, İhtilaflı Sulara Giren Japon Teknesini Uzaklaştırdı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL