Zelenskiy's Victory Plan Presented to EU Leaders: NATO Membership as a Strategic Priority

Zelenskiy’den Avrupa Birliği’ne 'Zafer Planı'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, savaşın sona ermesine yönelik hazırladığı 'Zafer Planı'nı sunarak, ülkesinin NATO'ya katılımı için uluslararası destek talep etti.

NATO Üyeliğinin Önemi

Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyerek, Ukrayna için güçlü bir jeopolitik destekle birlikte silahların da önemli olduğunu vurguladı. Başbakan, NATO'nun ülkesine davet göndererek önemli bir 'sinyal' vermesini istedi.

Ukrayna'nın İhtiyaçları

Ukrayna lideri, "NATO'ya üyelik umudu, ihtiyaç duyduğumuz silahlar kadar değerlidir. Bu sinyali alırsak yalnız olmadığımızı hissedeceğiz" ifadesini kullandı. Zelenskiy, diyaloğun sadece bir istek değil, eylemlerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

NATO veya Nükleer Silahlar

Zelenskiy, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Ukrayna’nın geleceğini korumak için nükleer silahlara sahip olma ya da NATO gibi büyük bir güvenlik anlaşmasının parçası olma seçeneklerinden NATO’yu tercih ettiklerini belirtti.

Kuzey Kore Askerleri Hakkında İddia

Görüşmeler sırasında Zelenskiy, Kuzey Kore’den gelen yaklaşık 10 bin askerin Rusya'ya destek olmak amacıyla eğitim aldığını ve bu askerlerin Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerine konuşlandırıldığını öne sürdü.

Toplantıda liderlerin çoğu tarafından desteklenmesi beklenen 'Zafer Planı', uluslararası güvenlik iş birliğinin pekiştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.