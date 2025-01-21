DOLAR
35,62 -0,14%
EURO
37,14 -0,19%
ALTIN
3.139,66 -1,32%
BITCOIN
3.781.446,44 -2,27%

Zelenskiy: Savaşı 2023'te Hızlı ve Adil Bir Şekilde Bitirmek İstiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 2023 yılında hızlı ve adil bir biçimde sona erdirmek istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:43
Zelenskiy: Savaşı 2023'te Hızlı ve Adil Bir Şekilde Bitirmek İstiyoruz

Zelenskiy: Savaşı 2023'te Hızlı ve Adil Bir Şekilde Bitirmek İstiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bu yıl hızlı ve adil bir şekilde bitirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Zelenskiy, İsviçrenin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, savaşın sona ermesine dair önemli mesajlar verdi.

Trump ile Savaşın Sonlanması Üzerine Görüşmeler

Zelenskiy, Donald Trump'ın ABD başkanlık görevini devralması konusunda tüm dünyayı etkileyen gelişmelere dikkat çekerek, Trump'ın savaşı nasıl durduracağını merak ettiğini belirtti. Eski başkanın, önceliklerini net bir biçimde ortaya koyduğuna dikkat çeken Zelenskiy, Trump ile daha önce yaptığı görüşmelerde savaşın bitirilmesi şartlarını tartıştığını aktardı.

ortak Hava Savunma Sistemi Kurma Çağrısı

Zelenskiy, Avrupa'nın küresel politikada lider olma çabalarına da vurgu yaparak, müttefiklerin ABD'nin yanında olup olmayacağına dair endişeleri olduğunu ifade etti. Avrupa'nın güvenliği için ortak hava savunma sistemleri oluşturma gerekliliğini dile getiren Zelenskiy, "Her türlü seyir ve balistik füzeye karşı güvenilir koruma sağlayan hava savunma sistemlerinin ortak üretimini başlatmalıyız." dedi.

Rusya'nın Tehditleri ve Avrupa'nın Cevabı

Rusya'nın, İran ve Kuzey Kore ile yeni stratejik anlaşmalar imzaladığını hatırlatan Zelenskiy, bu durumun ABD ve Avrupa için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Rusya'nın, bugünkü kapasitesiyle 1,5 milyon asker konuşlandırabileceğine dair iddiaları ise Avrupa'nın birleşik bir güvenlik stratejisi geliştirmesi gerektiğini altını çizdi.

Zelenskiy, müttefiklerin Ukrayna'ya verdiği yardımın henüz tam olarak ulaşmadığını belirterek, Ukrayna'ya gerekli güvenlik garantileri verilmezse, diğer ülkelerin de Russian saldırıları altında kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 600 İsyancı Silah Bıraktı
2
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması: Ateşkesin Önemi
3
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Tutuklandı
4
Katar'dan BMGK'ya Gazze Ateşkesinde Etkin Rol Çağrısı
5
Lukaşenko'dan Erdoğan'a Taziye Mesajı: Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı
6
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı
7
Zelenskiy, Kartalkaya Otel Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor