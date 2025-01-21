Zelenskiy: Savaşı 2023'te Hızlı ve Adil Bir Şekilde Bitirmek İstiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bu yıl hızlı ve adil bir şekilde bitirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Zelenskiy, İsviçrenin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, savaşın sona ermesine dair önemli mesajlar verdi.

Trump ile Savaşın Sonlanması Üzerine Görüşmeler

Zelenskiy, Donald Trump'ın ABD başkanlık görevini devralması konusunda tüm dünyayı etkileyen gelişmelere dikkat çekerek, Trump'ın savaşı nasıl durduracağını merak ettiğini belirtti. Eski başkanın, önceliklerini net bir biçimde ortaya koyduğuna dikkat çeken Zelenskiy, Trump ile daha önce yaptığı görüşmelerde savaşın bitirilmesi şartlarını tartıştığını aktardı.

ortak Hava Savunma Sistemi Kurma Çağrısı

Zelenskiy, Avrupa'nın küresel politikada lider olma çabalarına da vurgu yaparak, müttefiklerin ABD'nin yanında olup olmayacağına dair endişeleri olduğunu ifade etti. Avrupa'nın güvenliği için ortak hava savunma sistemleri oluşturma gerekliliğini dile getiren Zelenskiy, "Her türlü seyir ve balistik füzeye karşı güvenilir koruma sağlayan hava savunma sistemlerinin ortak üretimini başlatmalıyız." dedi.

Rusya'nın Tehditleri ve Avrupa'nın Cevabı

Rusya'nın, İran ve Kuzey Kore ile yeni stratejik anlaşmalar imzaladığını hatırlatan Zelenskiy, bu durumun ABD ve Avrupa için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Rusya'nın, bugünkü kapasitesiyle 1,5 milyon asker konuşlandırabileceğine dair iddiaları ise Avrupa'nın birleşik bir güvenlik stratejisi geliştirmesi gerektiğini altını çizdi.

Zelenskiy, müttefiklerin Ukrayna'ya verdiği yardımın henüz tam olarak ulaşmadığını belirterek, Ukrayna'ya gerekli güvenlik garantileri verilmezse, diğer ülkelerin de Russian saldırıları altında kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.