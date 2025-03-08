Zelenskiy, Suudi Arabistan'da ABD ile Yapacağı Görüşmeleri Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelecek hafta Suudi Arabistan'da ABD heyetiyle gerçekleştireceği toplantıda yer alacak Ukrayna heyetinin isimlerini açıkladı.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de düzenlenen İngiliz ve Ukraynalı diplomatlar arasındaki verimli toplantıyı vurguladı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini hızlandıracak diplomasi yöntemlerinin ele alındığını belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak için her şeyi yapmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da pazartesi günü resmi temaslarda bulunacağını ve salı günü Ukrayna ile ABD heyetlerinin bir araya geleceğini aktaran Zelenskiy, bu görüşmede ülkesini Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in temsil edeceğini kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna olarak yapıcı bir diyaloğa bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barışı arıyoruz. Gerçek öneriler masada. Önemli olan hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek." diyerek, umut dolu bir mesaj verdi.