Zelenskiy: 'Toprak Bütünlüğümüzden Asla Taviz Vermeyeceğiz!'

Zelenskiy, Toprak Bütünlüğü Vurgusu Yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerini vurguladı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya tarafından işgal edilen toprakları asla tanımadıklarını ifade etti.

Diplomasi Yoluyla Çözüm Tercih Ediliyor

Zelenskiy, Ukrayna'nın diplomasi yoluyla Rusya’nın işgali altındaki bölgeleri geri almayı tercih ettiğini belirterek, “Çünkü insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz, insanlar bizim en büyük hazinemizdir.” dedi.

Barış Sürecinde Türkiye'ye Rol Verilebilir

Savaş başladığında diplomasi yolunun kapandığına dikkat çeken Zelenskiy, Türkiye'nin barış sürecinde yer almasını istediklerini belirtti. “Eğer Türkiye, Ukrayna'ya gerekli güvenlik garantilerini sağlayabilirse, biz Türkiye'yi de bu sürecin içinde görmek isteriz.” dedi.

Kırım Tatarları ve Siyasi Tutuklulara Dikkat

Zelenskiy, Kırım Tatarlarının Ukrayna'nın yerli halkı olduğunu hatırlattı ve Kırım'daki siyasi tutukluların geri alınması için Türkiye ve Katar’ın destek olduğunu aktardı. “Bu süreç çok zor, ama biz yollar arıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ateşkes ve Askeri Destek Görüşmeleri

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, ateşkes sağlamak için masada olunmadığını belirtti. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinden Ukrayna’ya askeri yardımların gündemde olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Zelenskiy, tüm taraflardan barış için bir araya gelmelerini ve Ukrayna'nın tamamen bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi adına güvenlik garantilerinin sağlanmasını istedi.