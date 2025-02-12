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Zelenskiy, Trump'la Barış Görüşmesi Yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde barış ve işbirliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:24
Zelenskiy, Trump'la Barış Görüşmesi Yaptı

Zelenskiy, Trump ile Barışa Ulaşma İmkanlarını Ele Aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşma yönündeki imkanları görüştüğünü açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ekip düzeyindeki çalışma konularının da ele alındığını belirtti.

Ayrıca, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ve diğer modern üretim imkanları hakkında da bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Zelenskiy, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında da bilgi verdiğini aktardı.

Zelenskiy, bu süreçte Ukrayna'nın barışı herkesden daha çok istediğini vurgulayarak, "Rusya'nın saldırılarını durdurmak ve kalıcı barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlarımızı belirliyoruz. Başkan Trump'ın dediği gibi, yapalım bunu," şeklinde konuştu.

Görüşme, gelecekteki işbirliklerine dair önemli kapsamlar da içerdi. Zelenskiy, güvenlik, ekonomi ve yer altı kaynakları alanındaki ortaklık belgesinin hazırlık sürecini tartıştıklarını da belirtti.

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