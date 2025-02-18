Zelenskiy: Türkiye, Ukrayna'nın Egemenliği İçin İlkeli Bir Destek Sağladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'nin ülkesinin toprak bütünlüğüne olan destekini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:29
Zelenskiy: Türkiye, Ukrayna'nın Egemenliği İçin İlkeli Bir Destek Sağladı

Zelenskiy'den Türkiye'ye Övgü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Türkiye'nin, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında gösterdiği ilkeli tutumunu takdir etti.

Uluslararası Destek Önemli

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin, uluslararası alandaki önemi ve gücü açısından kayda değer olduğunu belirtti. Bu destek, Ukrayna'nın uluslararası alanda daha sağlam bir duruş sergilemesine yardımcı oluyor.

Kararlı Bir İttifak

Türkiye'nin tavrının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü agresif politikalara karşı bir yanıt niteliği taşıdığını ifade eden Zelenskiy, bu tür iş birliğinin istikrar ve barış sağlanmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı
2
TÜRGEV'in 'Güzel İşler Fabrikası' Konya'da Açıldı
3
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
4
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Sürücüye 6 Yıl 12 Ay Hapis Cezası
5
CHP'li Gezmiş: Giresun'a Serbest Bölge Kurulmaması Eleştirildi
6
Zekai Dede 200 Yaşında Konseri AKM'de Sanatseverlerle Buluşuyor
7
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık