Zelenskiy'den Türkiye'ye Övgü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Türkiye'nin, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında gösterdiği ilkeli tutumunu takdir etti.

Uluslararası Destek Önemli

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin, uluslararası alandaki önemi ve gücü açısından kayda değer olduğunu belirtti. Bu destek, Ukrayna'nın uluslararası alanda daha sağlam bir duruş sergilemesine yardımcı oluyor.

Kararlı Bir İttifak

Türkiye'nin tavrının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü agresif politikalara karşı bir yanıt niteliği taşıdığını ifade eden Zelenskiy, bu tür iş birliğinin istikrar ve barış sağlanmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.