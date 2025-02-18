Zelenskiy: Türkiye, Ukrayna'nın Tutsaklarının Serbest Bırakılmasında Kolaylıklar Sağladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye Teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkesinin askerleri ve sivilleri için serbest bırakma süreçlerinde Türkiye'nin sağladığı kolaylıkları vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası arenada oynadığı rolü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin Rolü

Zelenskiy, Türkiye'nin sadece askeri birlikler için değil, aynı zamanda sivil vatandaşlar için de önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin desteğinin, serbest bırakma sürecindeki kritik önemine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin barış görüşmeleri ve esir mübadeleleri konusundaki arabuluculuk çabalarının önemini vurgularken, aynı zamanda Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendiğini de göstermektedir.