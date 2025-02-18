Zelenskiy Türkiye'ye Teşekkür Etti: Eşsiz Destek ve İlkeli Duruş

Zelenskiy, Türkiye'nin Destekleri İçin Minnettar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'daki temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin ülkesine ve halkına verdiği destek için teşekkür etti.

İkili İlişkiler Üzerine Değerlendirme

Zelenskiy, Türkiye ile olan ilişkilerine, ortak anlayışa ve savaş dönemindeki desteklerin değerine vurgu yaptı. Sıcak karşılama ve misafirperverlik için minnettarlığını dile getiren Ukrayna lideri, görüşmelerdeki yapıcı tutumun önemine dikkat çekti.

Ukrayna ve Türkiye arasında sürdürülen diyalogların detaylarına inen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine katkı sağlayabilecek küresel süreçler ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusundaki çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Erdoğan ile ikili ilişkiler, ekonomik konular, eğitim işbirliği, gıda güvenliği ve "Rusya'nın elindeki Ukraynalı mahkumların" iadesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdiklerini belirtti. Ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki Türkiye'nin ilkeli duruşuna vurgu yaparak, "Türkiye'ye, ülkemize ve halkımıza verdiği tüm destek için minnettarız," ifadelerini kullandı.