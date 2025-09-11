Zelenskiy: Üçlü Liderler Formatı Savaşın Sonunu Getirebilir

ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin doğrudan buluşması en etkili çözüm olarak öne çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın en kısa sürede sona erdirilmesi için en etkili çözümün ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin yer alacağı üçlü format olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u çalışma ofisinde kabul ettiğini aktardı.

Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesinin yolları, ülkesine güvenlik garantilerinin sağlanması ve Ukrayna ile ABD'nin ortak silah üretmesi gibi konuların ele alındığını söyleyen Zelenskiy, ABD'den olumlu yanıt bekliyoruz. ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ayrıca savaşın sonlandırılması için liderlik düzeyinde en kısa sürede bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayarak, Üçlü liderler formatı şüphesiz en etkili olanıdır. değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde ABD ile olası toplantılar ve çeşitli formatlar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Zelenskiy, dün uğradığı suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk için ABD tarafına başsağlığı dilediğini ifade etti.