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Zelenskiy: Ukrayna Maden Sektörüne Yatırıma Açık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müttefiklerden maden sektörüne yatırım çekme kararlılığını vurguladı ve Hmelnitski Nükleer Santrali stratejisini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 00:15
Zelenskiy: Ukrayna Maden Sektörüne Yatırıma Açık

Ukrayna'dan Maden Sektörüne Yatırım Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına müttefiklerden yatırım çekmeye açık olduklarını duyurdu. Zelenskiy, bu konudaki kararlılıklarının yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmede de önemli bilgilere yer verdi.

Grossi ile Görüşme

Zelenskiy, Kiev'deki Devlet Başkanlığı Ofisi'nde Grossi ile bir araya gelerek, Ukrayna’da bulunan nükleer enerji santrallerindeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Rmelnitski Nükleer Santrali’nde bazı ünitelerin inşaatının tamamlanma süreci hakkında bilgi veren Zelenskiy, UAEA Başkanına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Zaporijya Nükleer Santrali Üzerine Değerlendirmeler

Ayrıca, görüşmelerde Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu da ele alındı. Zelenskiy, bu santralin tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yatırım Çekme İhtiyacı

Ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Hmelnitski Nükleer Santrali’ndeki bazı nükleer ünitelerin inşaatının tamamlanması için Ukrayna parlamentosunun desteğini de talep etti. Bir gazetecinin, Donald Trump'ın askeri yardımlar karşılığında Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istemesine dair sorusuna, Zelenskiy, ülkelerinin zengin mineral kaynaklarına sahip olduğunu ve bu durumda müttefiklerin yatırımlarına açık olduklarını ifade etti.

Grossi'den Destek Mesajı

Grossi ise, Zelenskiy’nin Hmelnitski Nükleer Santrali stratejisini desteklediklerini vurguladı: "Nükleer enerji, savaş döneminde ülke ekonomisini destekleyen önemli bir kaynak haline geldi." Ayrıca, Zaporijya Nükleer Santrali’ni tekrar ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

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