Zelenskiy: Ukrayna'nın Toprak Bütünlüğünden Asla Taviz Vermeyeceğiz

Ukrayna'nın Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Zelenskiy, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya geldi.

Geçici İşgale Karşı Duruş

Zelenskiy, Rusya tarafından işgal edilen toprakları Ukrayna Anayasası'na aykırı olarak tanımayacaklarını belirterek, "Bu topraklar Ukrayna’nın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Diplomasi ile Çözüm Çağrısı

Ukrayna topraklarını diplomasi yoluyla geri alma isteklerini yineleyen Zelenskiy, "Çünkü insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz, insanlar bizim en büyük hazinemizdir," diyerek duygularını dile getirdi.

Uluslararası İş Birliği Vurgusu

Diplomasi ile savaşın çözülmesi hususunda Ruslar, Amerikalılar ve Avrupalılar dahil tüm ara buluculara çağrıda bulunan Zelenskiy, kan dökülmeden anlaşmaya varılması gerektiğini ifade etti. Ancak, toprak bütünlüğü ve egemenlik konusunda kesinlikle taviz vermediğinin altını çizdi.

Kırım Tatarları Mesajı

Ayrıca Kırım Tatarlarını Ukrayna'nın yerli halkı olarak tanıdıklarını hatırlatan Zelenskiy, bu durumun ulusal kimlikleri açısından önemini vurguladı.