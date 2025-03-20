Zelenskiy, Ukrayna ve ABD Heyetleri 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da Bir Araya Gelecek

Zelenskiy, ateşkes görüşmeleri için Ukrayna ve ABD heyetlerinin 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:01
Zelenskiy, Ukrayna ve ABD Heyetleri 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da Bir Araya Gelecek

Ukrayna ve ABD Heyetlerinin 24 Mart'taki Toplantısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları kapsamında 24 Mart'ta ABD ve Ukrayna heyetlerinin Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini açıkladı.

Norveç Temasları ve Savaşın Sürekliliği

Oslo'da resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, Norveç halkı ve hükümetine üç yıl boyunca verdikleri destek için teşekkür etti. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa karşı verdikleri mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Güvenlik Garantileri ve Ateşkes Görüşmeleri

Zelenskiy, ABD, Avrupa ülkeleri ve müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri sağlama çabalarının devam ettiğini belirtti ve Norveç'in bu süreçteki rolünün önemine değindi. "Savaşın adil bir şekilde kalıcı olarak sonlandırılması için dünyanın her yerinde bize destek vermelerini istiyoruz," dedi.

Rusya'ya Baskı ve Toplantının Detayları

Rusya'ya yönelik baskıların artırılması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, havada ve denizde ateşkesin uygulanması için ABD ile görüşmeler yürüttüklerini hatırlattı. ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, enerji ve sivil altyapılara yönelik saldırıların durdurulacağı teklifini kabul ettiklerini kaydetti. "Artık teknik düzeyde ateşkes konusunu ele almalıyız," diyen Zelenskiy, toplantının detayları hakkında bilgi verdi.

Kırım ve Nükleer Santraller Üzerine Açıklamalar

Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde Kırım statüsü hakkında konuşmadıklarını aktarırken, Kırım'ın Ukrayna’ya ait olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin Ukrayna'ya ait olduğunu belirtirken, "Tüm nükleer santraller Ukrayna halkına aittir. Bunlar devletin nükleer santralleridir," ifadelerini kullandı.

NATO Üyeliği Üzerine Düşünceler

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının güvenlik sorununu çözme açısından önemli olduğunu ifade ederek, NATO'nun en büyük müttefiki olan ABD'nin bu konuda destek vermediğini sözlerine ekledi.

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