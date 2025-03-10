Zelenskiy ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio Suudi Arabistan'da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Suudi Arabistan'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine ulaştı. Bu özel ziyaretin, ABD-Ukrayna ortaklıklarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmeler için önemli bir adım olduğu bildiriliyor.

Cidde'deki Karşılama

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın aktardığı bilgilere göre, Zelenskiy, Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'nda, Mekke Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Suud bin Meşal bin Abdülaziz ve Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi tarafından karşılandı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da Cidde'ye varışı kaydedildi.

Görüşmelerin Detayları

Yerel medya kaynaklarına göre, Zelenskiy'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya gelmesi planlanıyor. Bu görüşmelerin, Ukrayna'nın barış sürecine katkıda bulunma hedefini taşıdığı ifade ediliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, 7 Mart'ta Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin bu hafta Suudi Arabistan'da bir toplantı yapacaklarını belirtmişti. Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Ukrayna savaşın sona ermesini istiyor ve kalıcı barışı sağlamak için ABD liderliği şart." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD ve Rus heyetleri de 18 Şubat'ta, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.