Zelenskiy ve Kellog'un Basın Toplantısı İptal Edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD'nin Rusya-Ukrayna Temsilcisi Kellog'un toplantısı iptal edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:25
Zelenskiy ve Kellog'un Basın Toplantısı İptal Edildi

ABD'nin İsteğiyle İptal Edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD’nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi James Kellog arasında planlanan basın toplantısı, ABD tarafından talep edilen bir karar ile iptal edildi. Bu gelişme, iki ülke arasında yürütülen diplomatik görüşmelerin ne denli hassas bir süreçte gerçekleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Görüşmelerin Seyri Üzerindeki Etkisi

Toplantının iptali, iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamiklerini ve Rusya-Ukrayna krizine dair izlenecek yol haritasını etkileyebilir. Detayların ve gerekçelerin ne olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İleriye dönük olarak, Zelenskiy ve Kellog arasında yapılacak olası yeni görüşmelerin, Ukrayna'nın güvenlik durumu ve uluslararası destek çabaları açısından önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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