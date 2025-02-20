Zelenskiy ve Kellogg'un Basın Toplantısı ABD'nin İsteğiyle İptal Edildi

Zelenskiy ve Kellogg Basın Toplantısı Neden İptal Oldu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg arasında planlanan basın toplantısı, ABD'nin isteğiyle iptal edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, toplantının iptali hakkında resmi açıklamada bulundu.

Üzerinde Durulan Noktalar

Basın toplantısının iptal edilmesinin detayları henüz paylaşılmadı, ancak bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve gelişmelerin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Gelişmeler, uluslararası kamuoyunu ilgilendirirken, bu tür iptallerin arka planındaki sebeplerin daha fazla irdelenmesi bekleniyor.