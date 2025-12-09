Zelenskiy ve Meloni Görüşmesi: Barış Planı Yakında ABD'ye Sunulacak

Zelenskiy ve Meloni Görüştü

Avrupa temasları kapsamında İtalya ziyareti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Zelenskiy, Avrupa'daki temaslarının, ABD tarafından hazırlanan ve Rusya ile savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış planının son haline ilişkin koordinasyonu içerdiğini belirtti.

Dün İngiltere'de Emmanuel Macron, Friedrich Merz ve Keir Starmer ile görüşen Zelenskiy, İtalya'daki görüşmede diplomatik çabaların eşgüdümüne vurgu yaptı.

Zelenskiy görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Mükemmel ve çok verimli bir görüşme yaptık. Barışa ulaşmak için pratik fikirler üretme ve adımlar belirleme konusunda İtalya’nın aktif rolünü takdir ediyoruz. Ona müzakere ekibimizin çalışmaları hakkında bilgi verdim ve diplomatik çabalarımızı koordine ediyoruz. İtalya’nın desteğinin devam etmesine büyük önem veriyoruz".

Barış planının son hali yakında ABD'ye sunulacak

Zelenskiy, barış planına ilişkin olarak Avrupalı ortaklarla hazırlanan geliştirilmiş metnin yakında ABD'ye sunulacağını açıkladı.

Başkan Zelenskiy, "Savaşı sona erdirmek için atılabilecek muhtemel adımların tüm bileşenleri üzerinde çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ve Avrupa bileşenleri artık daha gelişmiş durumda ve bunları ABD’deki ortaklarımıza sunmaya hazırız. ABD tarafıyla birlikte, muhtemel adımları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde atmayı umuyoruz" dedi.

ABD ile süregelen temaslara da işaret eden Zelenskiy, "Müzakere ekiplerindeki ortaklarımızın haklı olarak belirttiği gibi, her şey Rusya’nın kan dökülmesini durdurmak ve savaşın yeniden alevlenmesini önlemek için etkili adımlar atmaya hazır olup olmadığına bağlı. Yakın zamanda, iyileştirilmiş planı ABD’ye göndermeye hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

