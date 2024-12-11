Zelenskiy ve Orban Arasındaki 'Putin ile Görüşme' Krizi Büyüyor

Zelenskiy ve Orban Arasındaki Gerilim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine sert bir tepki gösterdi. Zelenskiy, Orban'ın görüşmesini eleştirerek, Ukrayna'nın devam eden savaşla ilgili her türlü görüşmenin parçası olması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy'nin Eleştirileri

Zelenskiy, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Viktor Orban'ın en azından Moskova'daki Beşşar Esed'i arayıp bir saatlik derslerini dinlemeyeceğini umuyoruz. Gerçek barışa ve güvenliğe ulaşmanın ABD'nin kararlılığını, Avrupa'nın birliğini ve tüm ortakların BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine sarsılmaz bağlılığını gerektirdiği kesinlikle açıktır." ifadeleriyle Orban'a yüklendi.

Birlik ve İş Birliği Vurgusu

Zelenskiy, "Hiç kimse birlik pahasına kişisel imajını güçlendirmemeli, herkes ortak başarıya odaklanmalıdır." mesajını paylaşarak, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlere, "gerçek barışı sağlamak adına doğru ve güçlü çözümler bulmak için" teşekkür etti.

Orban'dan Yanıt

Orban ise Zelenskiy'nin eleştirilerini alıntılayarak, "Macaristan'ın AB dönem başkanlığının sonunda barış için yeni çabalar sarf ettik. Noel ateşkesi ve geniş çaplı esir değişimi önerdik. Başkan Zelenskiy'nin bugün bunu açıkça reddetmesi ve dışlaması üzücü. Biz elimizden geleni yaptık." şeklinde cevap verdi.

İki liderin arasında yaşanan bu gerilim, Orban ve Putin'in Ukrayna ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından alevlendi.