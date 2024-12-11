DOLAR
34,87 -0,03%
EURO
36,64 0,2%
ALTIN
3.046,65 -1,02%
BITCOIN
3.486.923,59 -3,77%

Zelenskiy ve Orban Arasındaki 'Putin ile Görüşme' Krizi Büyüyor

Ukrayna ve Macaristan liderleri arasında Putin ile yapılan telefon görüşmesi üzerine sert tartışmalar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:51
Zelenskiy ve Orban Arasındaki 'Putin ile Görüşme' Krizi Büyüyor

Zelenskiy ve Orban Arasındaki Gerilim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine sert bir tepki gösterdi. Zelenskiy, Orban'ın görüşmesini eleştirerek, Ukrayna'nın devam eden savaşla ilgili her türlü görüşmenin parçası olması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy'nin Eleştirileri

Zelenskiy, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Viktor Orban'ın en azından Moskova'daki Beşşar Esed'i arayıp bir saatlik derslerini dinlemeyeceğini umuyoruz. Gerçek barışa ve güvenliğe ulaşmanın ABD'nin kararlılığını, Avrupa'nın birliğini ve tüm ortakların BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine sarsılmaz bağlılığını gerektirdiği kesinlikle açıktır." ifadeleriyle Orban'a yüklendi.

Birlik ve İş Birliği Vurgusu

Zelenskiy, "Hiç kimse birlik pahasına kişisel imajını güçlendirmemeli, herkes ortak başarıya odaklanmalıdır." mesajını paylaşarak, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlere, "gerçek barışı sağlamak adına doğru ve güçlü çözümler bulmak için" teşekkür etti.

Orban'dan Yanıt

Orban ise Zelenskiy'nin eleştirilerini alıntılayarak, "Macaristan'ın AB dönem başkanlığının sonunda barış için yeni çabalar sarf ettik. Noel ateşkesi ve geniş çaplı esir değişimi önerdik. Başkan Zelenskiy'nin bugün bunu açıkça reddetmesi ve dışlaması üzücü. Biz elimizden geleni yaptık." şeklinde cevap verdi.

İki liderin arasında yaşanan bu gerilim, Orban ve Putin'in Ukrayna ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından alevlendi.

İLGİLİ HABERLER

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 29. Dönem Toplantısı Tahran'da Gerçekleşti
2
Kassam Tugayları'ndan Kritik Açıklama: İsrail Nakil Aracı Patlatıldı
3
İsrail Savunma Bakanı: Esirlerin Serbest Kalması İçin Şans Var
4
Diyanet, Perşembe Yatsı Namazında Gazze için Dua Edecek
5
Zelenskiy ve Orban Arasındaki 'Putin ile Görüşme' Krizi Büyüyor
6
Filistin Başbakanı: 'İsrail'den Hesap Sorulmaması Suçları Teşvik Ediyor'

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!