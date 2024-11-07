Zelenskiy ve Trump Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

Zelenskiy ve Trump'tan İşbirliği Mesajı

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’a seçim zaferi nedeniyle tebriklerini iletti. "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim.” şeklinde konuştu.

İki lider, yakın diyaloğun sürdürülmesine ve işbirliğinin daha da ileri taşınmasına dair önemli adımlar atma konusunda anlaştı. Zelenskiy, ABD'nin güçlü liderliğinin, dünya barışı için ne kadar kritik bir rol oynadığını vurguladı.